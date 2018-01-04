باكستان على القائمة الأمريكية لمراقبة انتهاكات الحرية الدينية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنها أدرجت باكستان على قائمة مراقبة خاصة "للانتهاكات الشديدة للحرية الدينية" وذلك بعد أيام من مطالبة البيت الأبيض أن تبذل إسلام أباد جهدا أكبر في مكافحة الإرهاب لكي تحصل على المساعدات الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية إنها أعادت إدراج عشر دول على قائمة "بلدان تشكل قلقا خاصا" بموجب قانون الحرية الدينية الدولي لانخراطها أو تساهلها مع انتهاكات صارخة للحريات الدينية. بحسب ما ذكرته رويترز.

والدول العشر هي الصين وإريتريا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية والسودان والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وقد تم إدراجها على القائمة في 22 كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت الوزارة في بيان "إن حماية الحرية الدينية أمر حيوي للسلام والاستقرار والازدهار. وهذه التوصيفات تهدف لتحسين احترام الحرية الدينية في تلك البلدان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد باكستان لعدم بذل ما فيه الكفاية في محاربة الإرهاب وأبلغت إدارته أعضاء الكونغرس إنها ستعلن خططا لإنهاء دفع "المساعدات الأمنية" لإسلام اباد.

وقالت باكستان إنها تبذل الكثير في محاربة المتشددين واستدعت السفير الأمريكي لتفسير تغريدة نشرها ترامب قال فيها إن الولايات المتحدة تصرفت بحمق في دفع المساعدات لإسلام اباد.