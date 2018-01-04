"أوبر" تطعن في قرار مدينة يورك البريطانية برفض تجديد رخصتها

قدمت شركة حجز السيارات "أوبر" طعنا في مدينة يورك البريطانية على قرار الحكومة بعدم تجديد رخصتها بسبب عدد من الشكاوى ضدها واختراقها قواعد البيانات.

القاهرة — سبوتنيك . وقال أحد المتحدثين بـ"أوبر" لوكالة "رويترز" اليوم الخميس إن "بعدما قدمنا الطعن اليوم نتطلع للقاء المجلس المحلي لمدينة يورك والتطرق لتحفظاته تجاه عمل الشركة".

وأضاف "نريد أن يكون هناك المزيد من المنافسة بين شركات حجز السيارات في المدينة".

وقام المجلس المحلي لمدينة يورك البريطانية في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي برفض تجديد رخصة "أوبر" بسبب خرق قواعد البيانات، بعدما قامت لندن بسحب الرخصة من الشركة في أيلول/ سبتمبر 2017.

وكانت هيئة مواصلات لندن قامت بوقف تجديد رخصة "أوبر" في لندن بسبب إخلالها بقواعد السلامة والأمن.

وقالت الهيئة في بيان لها في ذلك الوقت، "إن الشركة تعتبر غير لائقة للعمل في لندن ولا تتحلى بمسؤولية في الإبلاغ عن الجرائم الجنائية وفحص السجلات الجنائية والصحية للسائقين".

كما أعربت الهيئة عن قلقها بشأن استخدام الشركة تقنية لمنع الأجهزة من مراقبة التطبيق كليا.

وانطلقت شركة "أوبر" عام 2009 كشركة ناشئة بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف تسهيل عملية التنقل داخل المدن باستخدام التكنولوجيا، وتعمل حاليا في أكثر من 600 مدينة حول العالم.