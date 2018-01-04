أمريكا تقول إنها قادرة على محاسبة إيران على العنف ضد المتظاهرين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن لديها "صلاحيات واسعة" لمحاسبة المسؤولين عن أعمال عنف أو مراقبة أو سرقة بحق المتظاهرين في إيران.

© AP Photo/ Uncredited كاتب: مغامرة بائسة لترامب في إيران ومراهنة قد تطيح بطموحات بن سلمان

وقالت الوزارة في بيان إنها تندد "بأشد العبارات" بأعمال قتل واحتجاز مرتبطة بالاحتجاجات.

وأضافت "نقول لضحايا (النظام الإيراني): لن ننساكم". بحسب ما ذكرته رويترز.

وقبل ساعات، أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيزير نوريت أن واشنطن لا تريد اندلاع ثورة في إيران، ولكنها تتمنى أن يحدث بها تغيير.

وقالت نوريت في مقابلة، بثتها قناة "فوكس نيوز" اليوم: "آمل أنه في غضون يومين مقبلين يعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، وفيه ستتوجه الولايات المتحدة بنداء إلى دول أخرى لتقديم الدعم للشعب الإيراني". بحسب ما نقلته رويترز.

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة، وغلاء الأسعار، ويطالبون فيها بإصلاحات اقتصادية، قُتل خلالها عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات غير أن مسؤولين أعلنوا يوم أمس الأربعاء، سيطرة السلطات على الأوضاع وعودة الهدوء.