بريطانيون يقترحون ضريبة على أكواب القهوة غير القابلة لإعادة الاستعمال

اقترحت لجنة برلمانية اليوم الجمعة، أن تفرض بريطانيا ضريبة قدرها 25 بنسا (0.34 دولار) على أكواب القهوة التي تستخدم مرة واحدة بهدف خفض المخلفات واستغلال هذه الأموال في تحسين منشآت إعادة التدوير.

وسلاسل (بريت إيه. مانجر) و(كوستا كوفي) و(كافيه نيرو) و(جريجز) إلى جانب شركة (ستاربكس) الأمريكية من بين أكبر منافذ بيع القهوة في بريطانيا، وتوسعت سريعا خلال العشر سنوات الماضية لتلبية الطلب المتزايد. بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت لجنة التدقيق البيئي في البرلمان أنه رغم أن بعض المقاهي تمنح خصما للزبائن الذين يستخدمون أكوابها، لا يقبل هذا العرض إلا واحد أو اثنان في المئة من الزبائن. ودعت اللجنة إلى فرض "ضريبة قهوة" بدلا من ذلك.

وقالت ماري كراي رئيسة اللجنة "تتخلص المملكة المتحدة سنويا من 2.5 مليار كوب قهوة يستخدم مرة واحدة، وهو ما يكفي لتطويق الكوكب خمس مرات ونصف".

وتابعت "ندعو إلى تحرك من أجل خفض عدد الأكواب غير القابلة لإعادة الاستعمال والتشجيع على استخدام الأكواب العادية بدلا منها وإعادة تدوير كل الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة بحلول 2023".

وذكرت اللجنة أنه يجب حظر هذه النوعية من الأكواب ما لم يتم الوفاء بهدف إعادة التدوير.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2015 فرضت بريطانيا رسما قدره خمسة بنسات على كل الأكياس البلاستيكية التي تستخدمها المحلات الكبرى مما أدى لتراجع استعمال هذا النوع من الأكياس في بريطانيا 83 في المئة خلال السنة الأولى.