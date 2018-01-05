الخطوط السعودية تلغي الرحلات من وإلى نيويورك بسبب الأحوال الجوية

قررت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الجمعة، إلغاء جميع الرحلات من وإلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الأحوال الجوية السيئة في المدينة.

© REUTERS/ BRIAN SNYDER موجة برد قارس تجتاح أمريكا و ثلوج في فلوريدا لأول مرة منذ 30 عاما

القاهرة — سبوتنيك . وقالت الشركة السعودية، عبر حسابها على "تويتر"، "ضيوفنا الأعزاء، نظرا للأحوال الجوية بمدينة نيويورك، تم إلغاء الرحلات من وإلى نيويورك، اليوم، وسيتم التواصل معكم.. مقدرين تفهمكم".

ويخيم على الولايات الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية طقس سيء، منذ عدة أيام، وتساقطت الثلوج وهبطت درجات الحرارة في مدينة نيويورك والعاصمة واشنطن وعدد من المدن الأخرى.