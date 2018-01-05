3 دول تتعاون لإنتاج منظومة دفاع جوي بينها دولة بالشرق الأوسط

وقعت تركيا اتفاقية مع كل من فرنسا وإيطاليا لإنتاج منظومة دفاع جوي وصاروخي، وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون في مجال تصنيع أنظمة صواريخ دفاعية بين البلدان الثلاثة.

وجاء التوقيع قبيل المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة في باريس، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها أردوغان إلى فرنسا.

وعن الجانب التركي حضر مراسم التوقيع "وكالة الصناعات الدفاعية"، وشركة "يوروسام" عن الجانبين الفرنسي والإيطالي.

وقال أردوغان في معرض تعليقه على الاتفاقية المذكورة: "وقعنا اتفاق مهم مع شركة يوروسام الفرنسية الإيطالية (لصناعة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي) وفي المرحلة القادمة سنبدأ بمرحلة الإنتاج. بحسب ما نقله "ترك برس".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستبدأ "يوروسام" والشركات التركية المختصة، بأعمال البحث عن منظمة تستند إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي "SAMP-T" لتحديد الاحتياجات المشتركة بين الدول الثلاث.

ويهدف الاتفاق أيضا للتعاون في مجال الأنظمة الإلكترونية العسكرية، والبرمجيات ومعدات الاتصالات، وتعزيز التعاون في مجال أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والتكنولوجي.