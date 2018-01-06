إيران: اجتماع مجلس الأمن بشأن الاحتجاجات "خطأ فادح" لترامب

The UNSC rebuffed the US' naked attempt to hijack its mandate. Majority emphasized the need to fully implement the JCPOA and to refrain from interfering in internal affairs of others. Another FP blunder for the Trump administration. Iran's statement: https://t.co/QsbihBW69V— Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2018
وكانت مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة الإيرانية قد جابت مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية، تعبيرا عن احتجاج المواطنين على الأوضاع الاقتصادية، الخميس الماضي، وسرعان ما اتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل مدنا أخرى
وامتدت الاحتجاجات على سياسية الحكومة، أمس الجمعة، إلى مدن إيرانية عدة، من بينها قم وقزوين وهمدان وبيرجند ورشت وأصفهان وكرمانشاه وشيراز ومناطق أخرى، ورفع المتظاهرون في كرمانشاه غربي البلاد شعارات "الحرية أو الموت"، "والخبز، والوظيفة، والحرية".
وقام بعض المشاركين في الاحتجاجات بإحراق صورة المرشد الأعلى علي خامنئي، واصفين إياه بـ"الديكتاتور"، فيما اعتقلت القوات الأمنية 52 مشاركا في احتجاجات مشهد، وحاولت قوات الشرطة تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية.
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