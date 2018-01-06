ماليزيا تستعين بشركة أمريكية لحل لغز محير حول فقدان طائرة ركاب

كشفت شركة الخطوط الجوية الماليزية أن ماليزيا ستسمح لشركة مقرها الولايات المتحدة باستئناف عملية البحث عن طائرة مفقودة منذ عام 2014، في محاولة لحل أحد أكثر الرحلات الجوية غموضا في العالم.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS أسرة أمريكية مفقودة على متن طائرة قرب جزر الباهاما

وذكرت وكالة رويترز أن الطائرة قد اختفت في رحلتها رقم (إم.إتش 370) أثناء طيرانها من كوالالمبور إلى بكين في مارس / آذار عام 2014 وعلى متنها 239 شخصا. وأوقفت استراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مثمرة في يناير كانون الثاني الماضي.

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها مركز دعم عائلات ضحايا الرحلة (إم.إتش 370) أمس الجمعة إلى العائلات المنكوبة واطلعت عليها رويترز أن الحكومة قبلت عرضا من شركة (أوشن إنفينيتي) لاستئناف البحث على ألا تتقاضى الشركة مقابلا ماديا إلا في حال العثور على الطائرة.

ورفض متحدث باسم الحكومة تأكيد إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى عائلات الضحايا لكنه قال إنه سيجري قريبا إعلان تفاصيل الاتفاق. ولم ترد شركة (أوشن إنفينيتي) على طلبات بالتعليق.

وقالت الشركة يوم الأربعاء إنها حركت سفينة إلى مسافة أقرب إلى إحدى مناطق البحث المحتملة. وأوضحت بيانات ملاحة تابعة لرويترز أن السفينة غادرت دربان بجنوب أفريقيا يوم الثلاثاء في طريقها إلى بيرث باستراليا.

وأمكن العثور على أجزاء من حطام طائرة في جزر بالمحيط الهندي وعلى ساحل أفريقيا الشرقي وتأكد أن ثلاثة على الأقل تخص الطائرة المفقودة.