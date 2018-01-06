وزير الخارجية الأمريكي: تعديل الاتفاق النووي مع إيران قد يتم الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون إنه يتم إعداد قانونا خاصا لتعديل الاتفاق النووي مع إيران، وقد يتم تبنيه خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح تيلرسون في حوار مع وكالة "آسوشيتد برس"، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن من قبل أن الاتفاق النووي مع إيران سيعدل أو سيلغى، وأنهم يعملون على وعد تعديله.

ولفت تيلرسون إلى أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع الكونغرس بشكل نشط جدا حول تعديل الاتفاق، وأن ترامب قد يميل إلى الحفاظ على الصفقة بالتخلي عن فرض العقوبات مرة أخرى في 12 يناير/ كانون الثاني، إذا كانت هناك علامات على أن الكونغرس سيتصرف في وقت قصير.

وأشار تيلرسون إلى أن تعديل الاتفاق النووي قد يتم تبنيه الأسبوع المقبل أو بعده بوقت قليل.

كما انتقد وزير الخارجية الأمريكي الاتحاد الأوروبي بسبب عدم تأيييده للمتظاهرين في إيران.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيعمل مع الكونغرس على تصحيح ما وصفه بـ"نواقص خطيرة" في الاتفاق النووي مع إيران والذي أبرم في عام 2015.