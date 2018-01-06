مقتل 20 متظاهرا وشرطي في احتجاجات إيران

أعلن الناطق باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي شهدتها عدة مناطق في إيران على مدار الأيام الماضية، بلغت 20 متظاهرا وشرطي، مشيرا إلى إجراء تحقيقات حول مقتل مهاجمي المقار األمنية.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser سر رد الفعل الهادئ...لماذا التزم بن سلمان ضبط النفس تجاه احتجاجات إيران

طهران — سبوتنيك . وقال المهدي في تصريحات لوكالة "إرنا"، إنه "قتل خلال الأحداث الأخيرة 20 شخص تقريبا".

وأضاف، "جرح عدد من رجال الشرطة واستشهد واحد منهم".

وتابع المهدي، "تم قتل من هاجمو المقرات الأمنية والتحقيقات جارية في مقتلهم"، مشيرا إلى أنه "تم إلقاء القبض على من قاموا بحرق العلم الإيراني".

وأوضح أنه "تم الإفراج عن العديد من المعتقلين"، فيما "تم تحويل محركي التظاهرات ومثيري الشغب إلى القضاء".

وتشهد مدن إيرانية عدة منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة، وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.

