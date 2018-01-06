مقتل 20 متظاهرا وشرطي في احتجاجات إيران

وأضاف، "جرح عدد من رجال الشرطة واستشهد واحد منهم".
وتابع المهدي، "تم قتل من هاجمو المقرات الأمنية والتحقيقات جارية في مقتلهم"، مشيرا إلى أنه "تم إلقاء القبض على من قاموا بحرق العلم الإيراني".
وأوضح أنه "تم الإفراج عن العديد من المعتقلين"، فيما "تم تحويل محركي التظاهرات ومثيري الشغب إلى القضاء".
وتشهد مدن إيرانية عدة منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة، وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.
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