مسلحون يقتلون 13 في منطقة كازامانس بجنوب السنغال

أعلن الجيش السنغالي، أن مسلحون قتلوا بالرصاص 13 شخصا، وأصابوا سبعة آخرين، يوم السبت، 6 يناير/كانون الثاني، في الغابات الواقعة في منطقة كازامانس بجنوب البلاد.

© Sputnik. Faisal Al Shabibi السنغال تنضم لتحالف "إعادة الأمل" في اليمن وترسل 2100 جندي وقال متحدث باسم الجيش إنه لم تُعرف الجهة المسؤولة أو دوافع الهجوم على مجموعة من المدنيين، الذين كانوا يبحثون عن حطب قرب بلدة بوروفاي، وعلى بعد نحو عشرة كيلومترات من حدود غينيا بيساو، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.





وهذه المنطقة معقل لمتمردين انفصاليين، شكلوا عام 1982 "حركة القوى الديمقراطية لكازامانس"، في إطار سعيهم للاستقلال عن شمال السنغال.





وتنشط هذه الحركة في منطقة جنوب السنغال، التي تفصلها جامبيا عن شمال السنغال الأكثر ثراء.