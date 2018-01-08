رئيس وزراء مقدونيا يأمل حل الخلاف مع اليونان

وكانت أثينا منعت محاولات مقدونيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وما زالت تعترض على محاولتها الحصول على عضوية الإتحاد الأوروبي لأنها تقول إن اسم مقدونيا ينطوي على مزاعم إقليمية في منطقة تحمل نفس الاسم وتقع في شمال اليونان، وفقا لرويترز.
يذكر أن وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس، قال يوم الخميس، إن بلاده ترغب في تسوية النزاع حول اسم مقدونيا، والذي يعود إلى عقود، هذا العام.
وسوف يجتمع كوتزياس مع نائب رئيس الوزراء المقدوني بوجار عثماني في أثينا يوم الثلاثاء لبحث القضية.
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