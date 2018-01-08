رئيس وزراء مقدونيا يأمل حل الخلاف مع اليونان

صرح رئيس وزراء مقدونيا، اليوم الأحد، أنه قد يتم التوصل إلى حل مع اليونان حول النزاع المستمر منذ عقود بشأن اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، بحلول يونيو/ حزيران، في خطوة قد تفتح الطريق أمام طموح هذا البلد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

© REUTERS/ STRINGER روسيا تدعو لوقف الضغوطات الخارجية على مقدونيا

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، قال رئيس الحكومة زوران زائيف في مقابلة مع تلفزيون ألفا اليوناني دون الخوض في تفاصيل "أعتقد أن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع انتهاء النصف الأول من عام 2018".

وكانت أثينا منعت محاولات مقدونيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وما زالت تعترض على محاولتها الحصول على عضوية الإتحاد الأوروبي لأنها تقول إن اسم مقدونيا ينطوي على مزاعم إقليمية في منطقة تحمل نفس الاسم وتقع في شمال اليونان، وفقا لرويترز.

يذكر أن وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس، قال يوم الخميس، إن بلاده ترغب في تسوية النزاع حول اسم مقدونيا، والذي يعود إلى عقود، هذا العام.

وسوف يجتمع كوتزياس مع نائب رئيس الوزراء المقدوني بوجار عثماني في أثينا يوم الثلاثاء لبحث القضية.