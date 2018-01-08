ترامب وماكرون يبحثان الوضع في كوريا الشمالية وإيران

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا محادثة هاتفية أمس الأول السبت، أطلع خلالها ترامب ماكرون على أحدث مستجدات الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وأن الرئيسين بحثا المظاهرات في إيران.

© AFP 2017/ Atta Kenare احتجاجات إيران... وكيف تم نزع الفتيل وكشف مواقع الخلل ونقاط القوة

وقال البيت الأبيض إن المحادثة استهدفت "تأكيد" عزم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمجتمع الدولي على تحقيق نزع كامل لأسلحة كوريا الشمالية النووية، حسبما ذكرت رويترز.

وأضاف البيت الأبيض في بيان "الرئيسان اتفقا كذلك على أن المظاهرات الواسعة النطاق في إيران إنما هي علامة على فشل النظام الإيراني في الوفاء باحتياجات شعبه بقيامه بدلا من ذلك بتحويل ثروة البلاد إلى تمويل الإرهاب ودعم الجماعات المسلحة في الخارج"، بحسب البيان.

في سياق متصل، كشف سيغمار غابرييل وزير الخارجية الألماني، أن الاتحاد الأوروبي قرر دعوة محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران إلى بروكسل قريبا، لبحث الاحتجاجات الأخيرة في بلاده.