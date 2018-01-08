النرويج تحتج لدى نتنياهو لرفض دخول أحد مواطنيها لإسرائيل

احتجت وزيرة الخارجية النرويجية آن اريسكين سوريدي خلال لقائها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرفض دخول أحد مواطنيها إلى إسرائيل وإعادته من مطار "بن غوريون" في تل أبيب.

القدس — سبوتنيك . ونقلت صحيفة "هآرتس" عن السفير النرويجي في إسرائيل قوله إن سوريدي "احتجت خلال لقائها نتنياهو لرفض السلطات الإسرائيلية السماح لمواطن نرويجي يعمل في إحدى المنظمات التي تقدم مساعدات إنسانية بدخول إسرائيل، وإعادته إلى النرويج من مطار بن غوريون بتل أبيب".

وأضافت سوريدي أن "وزارة الخارجية النرويجية على دراية كاملة بالحالة التي منع فيها مواطن نرويجي من الدخول إلى إسرائيل بعد وصوله مطار بن غوريون، وأن السفارة النرويجية في تل أبيب ناقشت المسألة مع الخارجية الإسرائيلية".

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية عممت أمس الأحد ما يسمى بـ"القائمة السوداء" التي تضم أسماء شخصيات ومنظمات ومؤسسات داعمة لحركة مقاطعة إسرائيل، لمنعهم من دخول إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها الدولية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنظمات "تعمل بشكل متواصل على الدعوة لمقاطعة إسرائيل، من خلال الضغط على أجسام ومؤسسات وحكومات حول العالم لمقاطعة إسرائيل، من خلال حملات كاذبة ومضللة هدفها خلخلة الوجود الطبيعي لإسرائيل في العالم".

وشملت القائمة الإسرائيلية مؤسسة التضامن الفرنسية الفلسطينية، وأصدقاء المسجد الأقصى، وحملة التضامن الإيرلندية الفلسطينية، والهيئة الفلسطينية في النرويج، ومؤسسة التضامن السويدية الفلسطينية.