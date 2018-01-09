كوريا الجنوبية تبدأ محادثاتها مع نظيرتها الشمالية

بدأت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية محادثاتهما الرسمية الأولى، منذ أكثر من عامين، اليوم الثلاثاء.

© AP Photo/ KCNA via KNS, File الكوريتان تتوصلان إلى اتفاق بشأن تسوية أزمة الحدود

جمعت الرياضة بين الكورتين، وذلك لمناقشة كيفية حضور الرياضيين في الشمال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الشهر المقبل في الجنوب، على الرغم من المخاوف المتصاعدة من الصراع.

وذكرت "رويترز"، أن قادة العالم يتابعون عن كثب الاجتماع الذي يتوق إلى أي إشارة إلى انخفاض حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية، وسط مخاوف متزايدة بشأن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية وتحدي قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال تشو ميونغ، الذى يرأس الوفد الجنوبى للصحفيين "إننا سنبحث اليوم محادثات عن كيفية مشاركة كوريا الشمالية فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والباراليمبية، وتحسين العلاقات بين الكوريتين".

وأضاف ميونغ أن بلاده تستعد أيضا لمناقشة إعادة لم شمل الأسر التى فرقتها الحرب الكورية، والتى انتهت بوقف إطلاق النار.

ويأمل بعض المسئولين الكوريين الجنوبيين فى أن تسير الكوريتان تحت علم واحد، فى دورة الألعاب الشتوية.

ومن جانبه، صرح رئيس وفد كوريا الشمالية، ري سون جوون، أنه يتوقع أن تسير المحادثات بين الكوريتين اليوم الثلاثاء، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، على ما يرام.

وقال جوون للصحفيين قبل الدخول إلى مكان المحادثات على الحدود بين الكوريتين "إن كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ستشاركان اليوم فى محادثات جادة ومخلصة"، متابعا "سوف تسير على ما يرام".