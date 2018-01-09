بيل كلينتون يطالب بالإفراج عن صحفيي "رويترز" في ميانمار

دعا الرئيس الأمريكى الأسبق، بيل كلينتون، اليوم الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري عن صحفيين من "رويترز" محتجزين فى ميانمار.

© Sputnik. Shahnevaz Khan أصدقاء صحفيي رويترز المحتجزين في ميانمار يتجمعون في معبد بوذي... لماذا

وقال كلينتون في تغريدة له على موقع تويتر "إن الصحافة الحرة أمر حيوي بالنسبة إلى مجتمع حر، واعتقال الصحفيين في أي مكان غير مقبول، ويجب إطلاق سراح الصحفيين في ميانمار على الفور".

ومن المقرر أن يمثل الصحفيان أمام المحكمة يوم الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني للمرة الثانية، وقد يطلب الادعاء توجيه اتهامات رسمية لهما.

واحتجز الصحفيان وا لون (31 عاما) وكياو سوي أو (27 عاما) في 12 ديسمبر/ كانون الأول، حسب رويترز.

وساهم الصحفيان في تغطية رويترز لأزمة ولاية راخين في غرب البلاد، حيث فر نحو 655 ألفا من الروهينجا المسلمين أمام حملة عسكرية شرسة على مسلحين.

A free press is critical to a free society—the detention of journalists anywhere is unacceptable. The Reuters journalists being held in Myanmar should be released immediately. — Bill Clinton (@BillClinton) ٩ يناير، ٢٠١٨

​وفي الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم الحكومة حين سئل عن حملة دعم لهذين الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي إنه لا ينبغي بذل مثل هذه الجهود والقضية لا تزال منظورة أمام المحكمة.