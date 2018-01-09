الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه لزعيمة ميانمار

عبر مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى ميانمار عن مخاوف الاتحاد بشأن اعتقال صحفيين من "رويترز"، في رسالة إلى زعيمة البلاد أونج سان سو كي.

© AFP 2017/ Rodrigo Arangua بيل كلينتون يطالب بالإفراج عن صحفيي "رويترز" في ميانمار

ووصف كريستيان شميدت مبعوث دول الاتحاد الأوروبي في يانجون، الوضع بأنه "ترهيب خطير" ومطالبا بإطلاق سراحهما فورا، بحسب "رويترز".

وذكر شميدت في رسالة بتاريخ الثامن من يناير/ كانون الثاني "هذا الوضع يرقى إلى ترهيب خطير ضد الصحفيين بوجه عام ومن رويترز بوجه خاص".

وأضاف "الصحفيون يجب أن يكونوا قادرين على العمل في أجواء من الحرية والتمكين بدون خوف من الترهيب أو الاعتقال دون وجه حق أو الاضطهاد".

وتابع "لذا فنحن ندعو حكومتكم لتوفير الحماية القانونية الضرورية للصحفيين لضمان الاحترام الكامل لحقوقهما الأساسية والإفراج عنهما فورا".

ومن المقرر أن يمثل الصحفيان أمام المحكمة يوم الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني للمرة الثانية، وقد يطلب الادعاء توجيه اتهامات رسمية لهما.

واحتجز الصحفيان وا لون (31 عاما) وكياو سوي أو (27 عاما) في 12 ديسمبر/ كانون الأول، حسب رويترز.

وساهم الصحفيان في تغطية رويترز لأزمة ولاية راخين في غرب البلاد، حيث فر نحو 655 ألفا من الروهينجا المسلمين أمام حملة عسكرية شرسة على مسلحين.