وسائل إعلام تكشف عن إمدادات الغاز الروسي إلى الولايات المتحدة

أفادت صحيفة "كومرسانت" الروسية أن الولايات المتحدة ستستلم أول شحنة من الغاز من مشروع "يامال" للغاز الطبيعي المسال".

© Fotolia/ Andrei Merkulov دولة عربية من أكبر مصدري الغاز الطبيعي إلى الصين

ووفقا لصحيفة " كومرسانت "، فإن ناقلة "جاسيليس" التي تعود لشركة "إنجي" تنقل الغاز من ميناء جزيرة إيل أوف غرين البريطانية إلى ميناء إيفرت الأمريكي بالقرب من بوسطن. ونقلت الصحيفة عن مصادر مختلفة أن "غاسيليس" تقوم بنقل الغاز الروسي. وأضافت الصحيفة أن الناقلة ستصل إلى الولايات المتحدة يوم 22 كانون الثاني/يناير. وستكون هذه الشحنة هي الأولى التي تصل إلى ميناء "إيفرت" منذ عام 2014.

من الجدير بالذكر أن الناقلة رست للتحميل في الميناء البريطاني مباشرة بعد تفريغ ناقلة "كريستوف دو مار جيري" أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال الروسي في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وأفادت "كومرسانت" أن سبب هذه الصفقة يكمن في الارتفاع الحاد في أسعار الغاز في السواحل الشرقية للولايات المتحدة، إذ ارتفعت الأسعار إلى 6.3 دولار لكل ألف متر مكعب بسبب العواصف الثلجية.