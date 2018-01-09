100سوداني يهددون بإسقاط الائتلاف الحاكم في بلجيكا

يواجه الائتلاف الحاكم في بلجيكا خطر التفكك بعد إعلان أحد الأحزاب المشاركة فيه بالانسحاب على خلفية اتهام الائتلاف بالترحيل القسري لعدد من المهاجرين السودانيين.

© AFP 2017/ Steffi Loos جدل في ألمانيا بشأن ترحيل اللاجئين السوريين

بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن الحزب القومي الفلمنكي، وهو أحد الشركاء الثلاثة في الائتلاف، هدد بالانسحاب على خلفية الفضيحة المتعلقة بترحيل مئة لاجئ سوداني.

من جهته رفض رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل الاتهامات و إجباره على الاستقالة، ليرد قائلا:"الابتزاز لا يخيفني".

وتقوم السطات البلجيكية بإجراء تحقيق مع وزير اللجوء والهجرة بشأن تعرض عدد من السودانيين للتفتيش قبل ترحيلهم.