إيران تتهم بكين بالتقاعس في إنقاذ سفينتها المحترقة قبالة الشواطئ الصينية

قال المتحدث باسم لجنة التحقيق بحادث احتراق السفينة الإيرانية محسن بهرامي، إن الصين عرقلت عملية البحث عن الناجين في حادث احتراق السفينة الإيرانية، وهو ما أدى إلى تأخير تلك العملية.

© AFP 2017/ Robert Gonzaga فقدان 30 شخصا في تصادم ناقلة نفط إيرانية مع سفينة صينية في بحر الصين الشرقي

طهران — سبوتنيك . وقال بهرامي في تصريح للصحافيين، نقله التلفزيون الرسمي: "الصينيون وضعوا العصي بالدواليب في عملية البحث عن ناجين وهو ما أخر عملية إنقاذ طاقم السفينة".

وأوضح بهرامي أن إيران طلبت المساعدة من اليابان وسيتم المباشرة بأعمال البحث، لافتا إلى أن "عملية الإطفاء ستحتاج وقت إضافي لأن السفينة كانت تحمل مواد غازية".

وتابع بهرامي، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "شركة أمريكية عرضت المساعدة لكن الجزء الذي احترق من السفينة لا يحتوي على التجهيزات اللازمة للإطفاء".

وأعلن بهرامي أنه تم الطلب من "اليابان للتدخل ومن المقرر أن يباشروا بأعمال البحث"، لافتا إلى أن "عملية الإطفاء ستحتاج وقتا إضافيا كون السفينة كانت تحمل مواد غازية".

وأعلنت الحكومة الصينية، الأحد الماضي، إن الناقلة "سانتشي" المسجلة في بنما تصادمت مع "سي إف كريستال" على بعد نحو 160 ميلا بحريا قبالة الساحل القريب من شنغهاي مساء السبت، بحسب ما نقلته "رويترز".

وكانت الناقلة في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات.

وقالت إن "سانتشي طافية وتحترق في الوقت الحالي. هناك نفط يتسرب ونقوم حاليا بجهود لإجراء الإنقاذ".

وأضافت أنها أرسلت أربع سفن إنقاذ وثلاثة مراكب للتطهير إلى الموقع عند الساعة التاسعة صباحا (01:00 بتوقيت غرينتش.

وأرسلت أيضا كوريا الجنوبية سفينة وطائرة هليكوبتر للمساعدة.