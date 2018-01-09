أردوغان: "سي آي إيه" و"إف بي آي" وتنظيم "غولن" يسعون لتقويض أنقرة

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بقضيةٍ ضد مصرفي تركي بوصفها "محاولة انقلاب سياسي" ومجهودا مشتركا من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لتقويض أنقرة.

© REUTERS/ UMIT BEKTAS تطمينات قانونية لأردوغان في قضية تجارة الذهب مع إيران

وبحسب "رويترز"، أدانت هيئة محلفين أمريكية، الأسبوع الماضي، المصرفي محمد خاقان عطا الله المصرفي في بنك "خلق"، الذي تملك الدولة معظم أسهمه، بالتحايل على العقوبات المفروضة على إيران في قضية أدت لتوتر العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.

وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان إن المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وشبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تلقي عليه أنقرة مسؤولية محاولة انقلاب في 2016، تستغل معا القضية لتقويض أنقرة.