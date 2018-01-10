رد صادم من ماليزيا على طلب شركة أمريكية الحصول على 50 مليون دولار للكشف عن رفات الطائرة المفقودة

وقعت ماليزيا، اليوم الأربعاء 10 يناير/ كانون الثاني، صفقة مع شركة أمريكية متخصصة في التنقيب في قاع البحر للبحث عن الطائرة المفقودة.

© flickr.com/ _skynet مكدونالدز ماليزيا ينفي علاقته بإسرائيل بعد دعوات مقاطعة وتصل قيمة ما تدفعه ماليزيا للشركة 50 مليون دولار في حالة عثور الشركة على طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي اختفت في رحلتها رقم (إم.إتش 370)، وذلك في عملية بحث بمنطقة جديدة في جنوب المحيط الهندي، حسب "رويترز".

ويعتبر اختفاء الطائرة الماليزية، خلال رحلتها من كوالالمبور إلى بكين، في مارس/ آذار 2014، وعلى متنها 239 راكبا، واحدة من أكثر الرحلات الجوية غموضا في العالم.

وأوقفت أستراليا والصين و ماليزيا عملية بحث غير مثمرة تكلفت 200 مليون دولار أسترالي (157 مليون دولار أمريكي) في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوصى محققون بتوسيع نطاق البحث إلى منطقة مساحتها 25 ألف كيلومتر مربع شمالي المنطقة التي أجريت فيها عملية البحث.

وقال وزير النقل الماليزي ليو تيونج لاي إن شركة (أوشن إنفينيتي) الخاصة، ومقرها مدينة هيوستون الأمريكية، ستبحث عن الطائرة على أن تكون أولوية البحث في تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 25 ألف كيلومتر وألا تتقاضى الشركة مقابلا ماديا إلا في حالة العثور على الطائرة.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية البحث 90 يوما، حسب "رويترز".

وقال: "في الوقت الذي نتحدث فيه، تتجه سفينة إلى منطقة البحث مستغلة فرصة الأحوال الجوية المواتية في جنوب المحيط الهندي".

وسيكون على متن السفينة طاقم مؤلف من 65 فردا منهم ممثلان لحكومة ماليزيا وهما من البحرية الماليزية. وتبدأ عملية البحث عن الطائرة الماليزية يوم 17 يناير/ كانون الثاني الجاري.