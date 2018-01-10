قاعدة "إنجرليك" التركية تفضح نشاطات الأمريكيين السرية

كشفت صحيفة "الصباح" التركية، اليوم الأربعاء، أن عناصر من القوات الجوية الأمريكية الموجودة في قاعدة إنجرليك التركية قامت بعملية شراء أطفال من أسر تركية فقيرة تعيش على مقربة من القاعدة الجوية إنجرليك الموجودة في ولاية أضنة التركية، حيث يتم إرسال الأولاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدها لتبنيهم من قبل عائلات أمريكية محتاجة.

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هذا الخبر أثار الرأي العام التركي بشكل كبير حيث أصبحت مادة جدال واسعة في تركيا خصوصا بعد قيام مواطنة تركية بنشر تفاصيل عن العملية الشراء والبيع على احدى القنوات التركية، وقالت المواطنة أن والدها قام ببيع أختيها للأمريكيين حيث تم نقلهم الى الولايات المتحدة الامريكية بعد ذلك.

وفي التفاصيل روت المواطنة صبيحة بربوغلو القصة خلال البرنامج التلفزيوني وقالت: "بدأت القصة مع قدوم عائلة أجنبية لزيارتنا ومعهم أكياس كثيرة احتوت على غذاء بشكل عام وبعد انتهاء الزيارة أخذوا معهم اختي الصغيرة خديجة من دون أي اعتراض من أمي التي كانت تحت ضغط الوالد الذي اتفق على المبلغ لبيع ابنته".

وكتب الصحفي التركي مراد كرمان عن الموضوع في جريدة الصباح التركية حيث كشف من خلال مقابلة اجراها مع شاهد عيان يعيش في تلك المنطقة أن الأمريكيين بالفعل قاموا بعمليات شراء أطفال أتراك قائلا " نعم بالفعل هناك صفقات كثيرة وضحاياها أطفال صغار، ومن بينهم مواطنة أعرفها باعت ولديها للأمريكيين".

ونقل شاهد عيان أخر يعمل سائق أجرة في منطقة قريبة من قاعدة انجرليك الجوية عن معلومات حول ظاهرة شراء الأطفال قائلا " ما أعرفه أن هذه الصفقات تطال الأسر التركية الفقيرة والمعدومة عموما ولدى العناصر الأمريكية العاملة في القاعدة الجوية معلومات دقيقة عن أوضاع وحال الأسر في المنطقة وهي تعرض المال مقابل شراء الأطفال".

وروى أحد المواطنين القاطنين في المنطقة أن ظاهرة بيع الاطفال ليست بجديدة حيث أن بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي بعد انشاء القاعدة الجوية وانتقالها للأمريكيين الذين اشتروا الكثير من الأطفال.