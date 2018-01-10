اليابان تعلن الاشتباه في أول بؤرة لإنفلونزا الطيور هذا الشتاء

أفادت وزارة الزراعة اليابانية، اليوم الأربعاء، بظهور حالة يشتبه أنها لمرض إنفلونزا الطيور في كاجاوا بغرب اليابان، فيما قد يكون أول بؤرة للمرض بين الدواجن في البلاد هذا الشتاء.

وقالت الوزارة إن فحصا أوليا للدجاج في مزرعة بمنطقة في مدينة سانوكي في كاجاوا، اليوم الأربعاء، أكد وجود إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى. وقد تأمر الحكومة بإعدام كل الدجاج بالمزرعة وعدده 100 ألف دجاجة إذا أثبتت نتائج الفحوص الجينية وجود العدوى في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS/ CHINA STRINGER NETWORK إنفلونزا الطيور تظهر مجددا في السعودية

وأبلغت المزرعة حكومة كاجاوا، هذا الصباح، بالاشتباه في وجود إصابات بإنفلونزا الطيور، قائلة إن 55 دجاجة في أحد عنابر الدواجن نفقت.

وكان آخر تفش للمرض في اليابان في مارس/ آذار. وتفيد تقديرات الوزارة أنه تم إعدام 1.67 مليون دجاجة بسبب تفش لسلالة إتش5إن6 من فيروس إنفلونزا الطيور بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ومارس/ آذار 2017.