واشنطن تطور نظام تحذيراتها للسفر وتضع تصنيفا للدول

كشفت واشنطن عن طريقة جديدة لتحذير مواطنيها من مخاطر السفر، عبر نظام يصنف السلامة من 4 مستويات وخارطة تفاعلية للعالم.

وصنفت الولايات المتحدة 10 مناطق حروب ودول منهارة في المستوى الـ 4: "لا تسافروا"، وهي أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإيران، والعراق، وليبيا، ومالي، والصومال، وجنوب السودان، وسوريا، واليمن.

© AP Photo/ Hani Mohammed الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى السعودية بسبب تهديدات إرهابية

وتم تصنيف كوريا الشمالية أيضا في المستوى الـ 4 مع قيود إضافية، حيث أن القانون الأمريكي يمنع المسافرين الأمريكيين من استخدام جوازات سفرهم هناك ما يعني منع السفر.

ويضع التصنيف كبار الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة على غرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا في المستوى الـ 2: "اتخذوا مزيدا من الحذر"، فيما تم تصنيف أوزبكستان في المستوى الأول: "اتبعوا احتياطات اعتيادية".

هذا واستمع أعضاء في الكونغرس الأمريكي لمسؤولين في وزارة الخارجية، الثلاثاء، يقولون إن جهة قريبة من الحكومة الكوبية تمتلك سلاحا غريبا وتستخدمه للتسبب بإصابة دبلوماسييها بأعراض تشبه صدمة دماغية، وعلى الرغم من ذلك يضع التصنيف كوبا في المستوى الـ 3: "أعيدوا النظر في السفر".

ووفقا لـ"فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تقدم نصائح كانت قائمة بالأساس أنما بأسلوب جديد، مضيفة أن "هذه ليست وثائق سياسية إنها مجرد تحذيرات مبنية على تقييمنا للأوضاع الأمنية".

ويترافق كل تحذير مع صفحة عن الدولة على موقع للخارجية الأمريكية يوضح ما هي التهديدات التي تم تحديدها ويفسر لم أعطيت النصيحة.

ولا يعطي النظام الجديد تصنيفا للولايات المتحدة، علما بأن نسبة جرائم القتل للفرد في الولايات المتحدة هي 4,88 لكل 100 ألف شخص ما يضعها بين مستويي كوبا 4,72 (أعيدوا النظر بالسفر) والصومال 5,56 (لا تسافروا).