ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في كاليفورنيا الى 17 قتيلا (فيديو+صور)

أفادت الشرطة الأمريكية، بأن حصيلة الفيضانات والإنهيارات الأرضية التي تسببت بها عاصفة قوية في جنوب كاليفورنيا قد ارتفعت إلى 17 قتيلا، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض منازل دمرتها الكارثة.

وأوضحت السلطات، أن حصيلة الضحايا بلغت 17 قتيلا و25 جريحا، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء وخفر السواحل أخلوا بواسطة مروحيات حوالى 50 شخصا كانوا عالقين في منازلهم وأسعفوا عشرات آخرين.

WATCH: Driving through the streets of Montecito, California, devastated by mudslides. https://t.co/u3xRxt5bt3



(Video: @GadiNBC) pic.twitter.com/Cek5dNTGGl — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) January 10, 2018

وأدت عواصف رعدية وأمطار غزيرة هطلت على مدى يومين متتاليين في جنوب كاليفورنيا إلى إنهيارات أرضية في منطقة لم تنفض عنها بعد رماد الحريق المدمر "توماس" الذي اجتاح أنحاء واسعة من كاليفورنيا الشهر الماضي وكان الأسوأ في تاريخ الولاية على الإطلاق.

At least 13 people have died in southern California after mudslides slammed into homes, covered highways and swept away vehicles.



Rescuers are working to find people who may still be trapped in debris. pic.twitter.com/ddJ6vxMUu4 — AJ+ (@ajplus) January 10, 2018

وبعد كابوس الحريق الأسوأ في تاريخ الولاية تعيّن على سكان مقاطعة سانتا باربرا التي تعتبر من أجمل مناطق كاليفورنيا مواجهة كارثة طبيعية من نوع آخر هي الفيضانات وأنهار الوحل والطمي.

13 people have died after huge mudslides in California.https://t.co/j9pIGNCEUa pic.twitter.com/wJ58K6LwMz — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 10, 2018

وبعد أن دمر الحريق أجزاء كبيرة في سانتا باربرا لم تعد هناك أشجار تقف سدا في وجه الفيضانات والسيول مما أدى إلى أنهار وحلية جرفت كل ما في طريقها وغمرت الكثير من المنازل.

Aerial footage shows the scope of the devastation in Santa Barbara County, California, where authorities say at least 13 people are dead after flooding and mudslides. https://t.co/QD1uSAw9Yz pic.twitter.com/jYxuYmo3Eg — ABC News (@ABC) January 10, 2018

وبحسب "فرانس برس"، استعانت فرق الاطفاء بالكلاب البوليسية للبحث تحت انقاض المنازل التي دمرتها العاصفة والفيضانات الوحلية والإنهيارات الأرضية عن الضحايا المتبقين، بعدما زاد عدد المسجلين في عداد المفقودين عن 20 شخصا.