إسرائيل تنفي عرض إعطاء أراض في سيناء للفلسطينيين

نفت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ما نشرته جريدة "هآرتس" حول عرض إعطاء أراض في سيناء للفلسطينيين مقابل ضم الضفة إلى إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن كل ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول هذا الشأن غير صحيح.

وقال جندلمان، في تغريدة على "تويتر"، "أؤكد على أن الخبر الذي نشر صباح اليوم في جريدة هآرتس والذي زعم أن رئيس الوزراء نتنياهو عرض إعطاء أراض في سيناء للفلسطينيين مقابل ضم الضفة إلى إسرائيل عار عن الصحة تماما ولا أساس له".

أؤكد على أن الخبر الذي نشر صباح اليوم في جريدة "هآرتس" والذي زعم أن رئيس الوزراء نتنياهو عرض إعطاء أراض في سيناء للفلسطينيين مقابل ضم الضفة إلى إسرائيل عار عن الصحة تماما ولا أساس له. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 11, 2018

​وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نشرت تقريرا، اليوم، زعمت فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة أوباما في أواخر عام 2014، النظر في خطة تدمج فيها إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، على أن يحصل الفلسطينيون في المقابل على أرض من شمالي سيناء في مصر.