الإكوادور تمنح الجنسية لمؤسس "ويكيليكس"

أعلن وزير الخارجية الإكوادوري، ريكاردو باتينيو، عن منح بلاده الجنسية لمؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج لحمايته من التهديدات التي يتعرض لها.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" اليوم الخميس، إن "الإكوادور منحت الجنسية لجوليان أسانج بناء على طلبه وخوفا من تهديدات دول أخرى له".

© Sputnik. Alex McNaughton بريطانيا تضيق الخناق على مؤسس "ويكيليكس"

وأضاف "نسعى للتوصل لحل عادل مع الحكومة البريطانية حول قضية أسانج".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، أن بلاده رفضت طلبا من الإكوادور بمنح مؤسس "ويكيليكس"، جوليان أسانج، وضعا دبلوماسيا.

ويتحصن أسانج منذ أكثر من خمس سنوات في سفارة الإكوادور في لندن التي منحته حق اللجوء في 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة اتهامات بارتكاب جريمة اغتصاب.