زلزال قوي يضرب وسط ميانمار

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته ست درجات هز منطقة نائية بوسط ميانمار، اليوم الجمعة.

© AFP 2018/ Richter magnitude scale زلزال بقوة 5,2 درجة يضرب محافظة كرمان في إيران

وأضاف الهيئة أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وكان مركزه على بعد نحو 40 كيلومترا غربي بلدة فيو، و176 كيلومترا إلى الشمال الغربي من يانجون.

وصرح ثيت سين، نائب بالبرلمان عن منطقة فيو، أنه لا توجد تقارير حتى الآن عن أضرار أو إصابات، بحسب "رويترز".

وقال "كان الزلزال قويا بحق وتكرر ثلاث مرات ولم أسمع شيئا عن أضرار أو إصابات حتى الآن".