دونيتسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 14 مرة خلال يوم

أعلنت جمهورية دونيتسك، المعلنة من طرف واحد، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية، قصفت أراضيها 14 مرة خلال الليلة الماضية.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يعلن أن تبادل الأسرى يتم غدا

دونيتسك — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات في جمهورية دونيتسك الشعبية، للصحفيين إن "القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 14 مرة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".

وأضاف المتحدث "تعرضت للقصف من جانب القوات الأوكرانية مناطق في 9 بلدات في الجمهورية، واستخدمت المدفعية وقذائف هاون وأسلحة المركبات القتالية للمشاة وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة خفيفة".

هذا وكان المشاركون في مجموعة الاتصال المعنية بتسوية الأزمة في أوكرانيا، قد اتفقوا في وقت سابق، على وقف إطلاق النار في دونباس اعتبارا من 23 كانون الأول/ ديسمبر، بمناسبة اقتراب أعياد رأس السنة والميلاد.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام.

ووفقا لأخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.