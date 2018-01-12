صحيفة: ترامب يصرح بأن أمريكا لا تحتاج مهاجرين من "الثقوب القذرة"

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع أعضاء الكونغرس، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج مهاجرين من "الثقوب القذرة".

© REUTERS/ EDGARD GARRIDO ميركل تتحدى ترامب: الجدران لا تحل مشكلات الهجرة

تصريحات ترامب هذه نقلتها صحيفة " بوليتيكو "، عندما اجتمع بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي جاؤوا لتقديم عرض بشأن مهاجرين من هايتي والسلفادور وبلدان أفريقيا.

حيث قال ترامب:"لماذا نحتاج إلى كل هؤلاء الذين يأتون من الثقوب القذرة"، حيث أعرب الرئيس الأمريكي أن بلاده يجب أن تستقبل لاجئين من دول مثل النرويج،

خلال لقائه مع رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، يوم الأربعاء.

من جهته لم يذكر البيت الأبيض أي شيئ عن تصريحات ترامب، وقال ممثل الرئاسة الأمريكية راج شاه "إن بعض السياسيين في واشنطن يفضلون القتال من أجل مصالح بعض الدول،

بيد أن الرئيس ترامب يكافح دائما من أجل مصالح الشعب الأمريكي".

يذكر بأن ملف الهجرة هو أحد الملفات المهمة التي وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بحلها.