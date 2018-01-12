الحزب الحاكم يمنح تركيا نظام الدفاع الجوي الأكثر كفاءة في العالم

نشر حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، تقريرا عن شراء تركيا لمنظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية الروسية المتطوّرة.

ويحتوي التقرير المذيَّل بتوقيع "حمزة داغ" نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، على معلومات مستفيضة ووافية عن أحدث نظام دفاع جوي روسي.

© AP Photo/ Kayhan Ozer تركيا 2017...عام التغييرات في تركيا والسلطة المطلقة لأردوغان

ويشدد التقرير على ضرورة امتلاك دول العالم المعاصر لأنظمة دفاع جوي بعيدة المدى، وينبه إلى أن منظومة "إس-400" ستوضع تحت مراقبة القوات المسلحة التركية ولن تندمج في نظام الدفاع الجوي التابع لحلف شمال الأطلسي.

ويحدد التقرير مصادر الخطر على أمن تركيا وفي مقدمتها تنظيم "داعش"، ويشدد على ضرورة زيادة القدرات العسكرية لكي تتمكن تركيا من اتباع استراتيجية السياسة الخارجية المستقلة.

ويذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا أقدمتا خلال عام 2016 على إخراج أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من تركيا، مشيرا إلى أن هذا واحد من الأسباب وراء توجه تركيا لشراء نظام دفاع جوي متطور.

وكانت تركيا حتى الآن تستورد أنظمة دفاع جوي قديمة من الولايات المتحدة الأمريكية لتطوِّرها.

أما الآن فإن تركيا تهتم بشراء أنظمة حديثة.

ويؤكد التقرير أن نظام "إس-400" يعد أحدث نظام دفاع جوي ويعتبر من أكثر أنظمة الدفاع الجوي كفاءة في العالم، مشيرا إلى أن تركيا قررت شراء نظام "إس-400" بناء على مبادرة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

ويلفت التقرير إلى أن تركيا لا تمتلك حالياً نظام دفاع جوي بعيد المدى.

وعن اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي على شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية يقول التقرير إن تركيا تقدّم وتغلّب مصالحها الخاصة وحرصها على أمنها على الاعتبارات الأخرى.

وينوه التقرير بأن تركيا أبدت استعدادها للتعاون العسكري مع كافة الدول التي تحترم حقوق الآخرين ولا تجعل صفقات الأسلحة أداة ضغط حين قررت شراء منظومة "إس-400".