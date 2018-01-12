الكرملين: من الضروري الحفاظ على اتفاقيات الملف النووي الإيراني

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، إن الكرملين يرى أنه من الضروري الحفاظ على الاتفاقيات القائمة حول الملف النووي الإيراني".