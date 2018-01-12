اليابان تبدأ في إعدام دجاج بعد تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور

قالت حكومة مقاطعة كاجاوا في غرب اليابان إنها بدأت في إعدام 91 ألف دجاجة بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة.

وهذا أول تفش لإنفلونزا الطيور في اليابان هذا الشتاء.

وقالت الحكومة المحلية ووزارة الزراعة والغابات والمصايد، في وقت متأخر أمس الخميس، إن الفحوص أكدت إصابة الدجاج في مزرعة بمنطقة في مدينة سانوكي في كاجاوا بسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور، وفقا لـ"رويترز".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدا سوجا إن الحكومة عقدت، اليوم الجمعة، اجتماعا وزاريا لضمان بذل كل جهد ممكن لمنع انتشار المرض.

وكان آخر تفش للمرض في اليابان في مارس/ آذار. وتفيد تقديرات وزارة الزراعة أنه تم إعدام 1.67 مليون دجاجة بسبب تفش لسلالة إتش5إن6 من فيروس.