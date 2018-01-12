الخارجية الروسية: لافروف يزور نيويورك في يناير للمشاركة في جلسات مجلس الأمن

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيتوجه بزيارة عمل إلى نيويورك، للمشاركة في جلسات مجلس الأمن الدولي، حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وأفغانستان وآسيا الوسطى يومي 18 و19 كانون الثاني/يناير الجاري.

© Sputnik. Alexei Nicolskei لافروف وظريف يبحثان الأوضاع السورية قبيل مؤتمر الحوار في سوتشي

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "في 18- 19 يناير/كانون الثاني، سيزور وزير الخارجية الروسي نيويورك، حيث سيشارك في الجلسات الرفيعة المستوى التي نظمتها كازاخستان المترأسة لمجلس الأمن الدولي حاليا".

ونوهت زاخاروفا بأن هذه الاجتماعات ستكرس لقضايا منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبناء الثقة، وشراكة إقليمية في أفغانستان وآسيا الوسطى.

وأضافت زاخاروفا: "نحن نعتبر مبادرة كازاخستان لتنظيم هذه الأحداث وتحديد أهميتها بالاهتمام الكبير للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تدعو إلى تعزيز الدور المركزي لمجلس الأمن في البحث عن حلول فعالة للمشاكل الرئيسية للعلاقات الدولية وتطويرها. ونتوقع أن يجري في الاجتماعات تبادل موضوعي للآراء بشأن مشاكل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والوضع في منطقة آسيا الوسطى وأفغانستان."

وأشارت زاخاروفا، إلى أنه خلال تواجد لافروف في نيويورك، من المقرر عقد اجتماع منفصل مع الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريش.