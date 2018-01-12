ترامب يدعو حلفاء بلاده لإدراج "حزب الله" على قائمة المنظمات الإرهابية

موسكو — سبوتنيك . وقال في خطاب له، حصلت "سبوتنيك" عليه: "أنا أدعو جميع حلفاؤنا لدعمنا لتصدي لنشاط إيران. يجب عليهم أن يعترفوا أن "حزب الله" هو تنظيم إرهابي".

وأضاف ترامب: "يجب عليهم — الحلفاء — أن يمارسوا ضغطا، حتى تتوقف إيران عن انتهاك حقوق مواطنيها، ويجب أن لا يتعاملوا مع المؤسسات التي تجلب الثروة للدكتاتوريين الإيرانيين".

هذا ومدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، نظام رفع العقوبات عن إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال أن هذه هي المرة الأخيرة التي يوقع بها على التمديد.

كما دعا ترامب الدول الحليفة للولايات المتحدة لفرض عقوبات صارمة على ايران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ بالستية.

وفي سياق متصل بـ"حزب الله"، قررت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، فتح تحقيق في قضايا عمليات تهريب مخدرات وغسيل أموال قالت إن "حزب الله" متورط بها.

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن وزارة العدل قررت تشكيل فريق من المحققين للتحقيق في عملية تهريب المخدرات وغسيل الأموال "المتورط بها حزب الله"، بحسب الوكالة.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء بعد "تقارير تفيد بأن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أحبطوا محاكمات المخدرات المتعلقة بالحزب خوفا من تعريض الاتفاق النووي مع إيران للخطر".

ونقلت الوكالة عن النائب العام، جيف سيسيونس، قوله "الفريق سيستعرض الأدلة من برنامج إدارة مكافحة المخدرات في عهد أوباما المسمى مشروع كاساندرا".