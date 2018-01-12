ترامب: يجب فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ بالستية

© AP Photo/ Andrew Harnik ترامب يمدد نظام رفع العقوبات عن إيران.. لكن لآخر مرة

وقال ترامب في خطاب حصلت "سبوتنيك" عليه: "من الضروري تشريع لأول مرة في القانون الأمريكي، أن برامج صواريخ بعيدة المدى وبرنامج تصميم السلاح النووي لا يتجزآن، وأن تصميم وتجربة إيران للصواريخ يجب أن يعاقب بعقوبات صارمة".

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس ترامب قرر تمديد نظام رفع العقوبات عن إيران في إطار "الاتفاق النووي".

وقال المسؤول للصحفيين: "قرر الرئيس الأمريكي رفع العقوبات "النووية" مرة أخرى، الأمر المطلوب من الولايات المتحدة في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، للبقاء في هذا الاتفاق. لكن الرئيس يقول بصراحة إنها المرة الأخيرة التي يوقع فيها على التمديد".

وأضاف المسؤول أن ترامب "مازال منفتحا لتغيير الاتفاق. وهذا لا يعني مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين، إنه أمر ستعمل واشنطن عليه مع الشركاء الأوروبيين فقط". وفقا له، الاتفاق الجديد سيغلق أمام الإيرانيين مجال امتلاك الأسلحة النووية ليس فقط لعشر سنوات، بل للأبد.

وأضاف المتحدث أن متطلبات ترامب ستتضمن أربعة جوانب، قبل كل شيء تشديد نظام التفتيش، والوصول إلى جميع المنشآت في إيران إضافة إلى ضمانات بأن إيران لن تقترب من امتلاك الأسلحة النووية.