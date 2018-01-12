ظريف: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض وإعلان ترامب اليوم يخالف بنوده

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مشيرا إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم يخالف بنوده، وعلى أمريكا إبداء الالتزام الكامل مثل إيران.

© AP Photo/ Andrew Harnik ترامب يمدد نظام رفع العقوبات عن إيران.. لكن لآخر مرة

جاء كلام وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له على موقع "تويتر"، كأول رد فعل رسمي إيراني على قرار الرئيس الأمريكي ترامب قبل ساعات بتمديد رفع العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي مع إيران.

وكتب ظريف في تغريدته: "سياسة ترامب وما أعلنه اليوم يؤدي إلى محاولات يائسة لتقويض اتفاق متين متعدد الأطراف، وانتهاك بشكل خبيث بنوده رقم 26، 28 و29. خطة العمل الشاملة المشتركة غير قابلة للتفاوض… بدلا من تكرار كلامها السابق، يجب على الولايات المتحدة أن تلزم نفسها إلى الامتثال الكامل، كما تفعل ذلك إيران".

هذا ومدد الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، نظام رفع العقوبات عن ايران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال إن هذه هي المرة الأخيرة التي يوقع بها على التمديد.

كما دعا ترامب الدول الحليفة للولايات المتحدة لفرض عقوبات صارمة على إيران بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ بالستية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هاجم سابقا الاتفاق النووي الإيراني مرارا، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة".

ووقعت إيران عام 2015 اتفاقا مع مجموعة دول 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

Trump's policy & today’s announcement amount to desperate attempts to undermine a solid multilateral agreement, maliciously violating its paras 26, 28 & 29. JCPOA is not renegotiable: rather than repeating tired rhetoric, US must bring itself into full compliance —just like Iran. — Javad Zarif (@JZarif) January 12, 2018

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