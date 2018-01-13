محامي ترامب يدفع 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة إباحية

دفع محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبلغ مالي يقدر بـ130 ألف دولار أمريكي لممثلة أفلام إباحية سابقة، وذلك قبل شهر من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي الأخيرة التي أجريت في 2016.

وزعمت صحيفة وول ستريت جورنال، أن محامي ترامب دفع هذا المبلغ ضمن اتفاق مع الممثلة الإباحية لضمان عدم كشفها لأسرار علاقة جنسية تمت بينها وبين الرئيس ترامب.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن مايكل كوهين الذي أمضى قرابة عشر سنوات في منصب كبير محاميي مؤسسة ترامب، أبرم صفقة مع محامي ممثلة إباحية سابقة تدعى ستيفاني كليفورد، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016، يقضي بحصولها على مبلغ 130 ألف دولار مقابل صمتها.

ونقلت الخبر ذاته صحيفة ديلي ميل البريطانية، مؤكدة أن ترامب، الذي لم يكن على رأس السلطة آنذاك، كان متزوجًا وقتها من زوجته الحالية ميلانيا ترامب، وأضافت أن المحامي كوهين رفض التعليق على مسألة دفع المبلغ المالي، لكنه شدد على أن موكله الرئيس ترامب ينفي مثل هذه الوقائع.

في سياق آخر، قالت المغنية الأمريكية جوي فيلا إن كوري ليواندوسكي المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية قد تحرش بها ولامسها خلال سهرات في فندق ترامب بواشنطن، حسب "أ ف ب".

واتهمت جوي التي أرتدت ثوبا كتب عليه "لنعد إلى أمريكا عظمتها" خلال توزيع حفلة جوائز غرامي السنة الحالية، ليواندوسكي بملامستها خلال سهرات في فندق ترامب بواشنطن.