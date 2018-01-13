العقيدة النووية الأمريكية: واشنطن تثق بقدرة إيران في الحصول على أسلحة نووية

هذا ومدد الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة 12 يناير نظام رفع العقوبات عن إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال إن هذه هي المرة الأخيرة التي يوقع بها على التمديد.
كما دعا ترامب الدول الحليفة للولايات المتحدة لفرض عقوبات صارمة على إيران؛ بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ بالستية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هاجم سابقا الاتفاق النووي الإيراني مرارا، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة".
ووقعت إيران عام 2015 اتفاقا مع مجموعة دول 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) لرفع العقوبات المفروضة على طهران، مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.
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