العقيدة النووية الأمريكية: واشنطن تثق بقدرة إيران في الحصول على أسلحة نووية

"الولايات المتحدة الأمريكية لا تشكك بقدرة إيران الحصول على أسلحة نووية وبأسرع وقت ممكن في حال رغبت بذلك"، جاء ذلك وفقا لجزء غير سري للعقيدة النووية الأمريكية نشرته صحيفة "هافينغتون بوست".

واشنطن — سبوتنيك. وقالت الوثيقة إنه "على الرغم من أن خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن أن تعقد برنامج طهران للأسلحة النووية، إلا أنه ليس هناك أدنى شك بإمكانية إيران الحصول على قدرات نووية في حال أردات ذلك".

هذا ومدد الرئيس الأمريكي، أمس الجمعة 12 يناير نظام رفع العقوبات عن إيران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال إن هذه هي المرة الأخيرة التي يوقع بها على التمديد.

كما دعا ترامب الدول الحليفة للولايات المتحدة لفرض عقوبات صارمة على إيران؛ بسبب تصميمها وتجاربها لصواريخ بالستية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هاجم سابقا الاتفاق النووي الإيراني مرارا، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة".

ووقعت إيران عام 2015 اتفاقا مع مجموعة دول 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) لرفع العقوبات المفروضة على طهران، مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.