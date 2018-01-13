فحص طبي يكشف عن الحالة الصحية لترامب

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت 13 يناير/كانون الثاني، عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي وذلك بعد إجراء فحص طبي له.

© REUTERS/ Joshua Roberts محامي ترامب يدفع 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة إباحية

وقالت رويترز إن الطبيب الخاص بالرئاسة الأمريكية، روني جاكسون، أجرى فحصا طبيا لترامب، وخرج ببيان أعلن فيه أن ترامب يتمتع بحالة صحية "ممتازة".

وأجري الفحص الطبي لترامب في مركز وولتر رييد الوطني العسكري في بيثيسدا بولاية ميريلاند، والذي أثبت أن حالة الرئيس الأمريكي كأفضل ما يكون بحسب ما أكد الطبيب جاكسون، الذي أضاف أنه يتطلع للإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الحالة الصحية لترامب يوم الثلاثاء القادم.

في سياق آخر، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الجمعة، إن محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفع مبلغا ماليا يقدر بـ130 ألف دولار أمريكي لممثلة أفلام إباحية سابقة، وذلك قبل شهر من انتخابات الرئاسة الأمريكية التي الأخيرة التي أجريت في 2016.

وزعمت صحيفة وول ستريت جورنال، أن محامي ترامب دفع هذا المبلغ ضمن اتفاق مع الممثلة الإباحية لضمان عدم كشفها لأسرار علاقة جنسية تمت بينها وبين الرئيس ترامب.