إيران تقول إنها سترد على عقوبات أمريكية استهدفت رئيس سلطتها القضائية

قالت إيران اليوم السبت إنها سترد على عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على رئيس سلطتها القضائية بعدما كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده "لإصلاح" الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

© REUTERS/ HANDOUT عقوبات أمريكية تشمل رئيس السلطة القضائية في إيران

وقال ترامب يوم الجمعة إنه سيمدد تعليق العقوبات النووية على إيران للمرة الأخيرة لإعطاء فرصة لواشنطن وحلفائها الأوروبيين لإصلاح "عيوب مروعة" في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأعلنت واشنطن أيضا فرض عقوبات جديدة على 14 كيانا وفردا بينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله صادق لاريجاني، حسبما نقلت "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية "عمل نظام ترامب العدائي (ضد لاريجاني)… تجاوز جميع خطوط الحمراء للسلوك في المجتمع الدولي ويمثل انتهاكا للقانون الدولي وسترد عليه بالتأكيد الجمهورية الإسلامية بجدية".

وأمس الجمعة قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه على "تويتر" إن قرار ترامب قوض الاتفاق متعدد الأطراف.