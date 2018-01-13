إيران تقول إنها سترد على عقوبات أمريكية استهدفت رئيس سلطتها القضائية

وأعلنت واشنطن أيضا فرض عقوبات جديدة على 14 كيانا وفردا بينهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله صادق لاريجاني، حسبما نقلت "رويترز".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية "عمل نظام ترامب العدائي (ضد لاريجاني)… تجاوز جميع خطوط الحمراء للسلوك في المجتمع الدولي ويمثل انتهاكا للقانون الدولي وسترد عليه بالتأكيد الجمهورية الإسلامية بجدية".
وأمس الجمعة قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر حسابه على "تويتر" إن قرار ترامب قوض الاتفاق متعدد الأطراف.
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