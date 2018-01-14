لا مخاطر على بابا الفاتيكان خلال زيارته لتشيلي

أعلنت وزارة داخلية تشيلي، عن عدم وجود خطر على بابا الفاتيكان فرانسيس، خلال زيارته المقبلة إلى البلد.

© AFP 2018/ Tiziana Fabi البابا فرنسيس في اليوم العالمي للسلام: لا تمحوا آمال المهاجرين المكسيك — سبوتنيك : وقال وزير الداخلية ماريو فرنانديز، عبر أثير راديو "بيو بيو": "ينبغي أن نأخذ كل شيء على نحو متناسب، يجري الحديث عن أحداث خطيرة ومثيرة للاشمئزاز، ولكن دعونا ننظر إلى الأمور بشكل صحيح. لا ينبغي أن يكون هناك خطر على البابا".





وأشار الوزير إلى أن المهاجمين لم يستخدموا مواد متفجرة، كما ذكر سابقا، ولكن مزيجا حارقا أعد منزليا. كما ترك هؤلاء كتابات تحتوي على انتقادات للتكاليف المرتبطة بإعداد الزيارة البابوية.





ويبدأ بابا الفاتيكان فرنسيس ، يوم الإثنين 15 يناير/كانون الثاني، زيارته لأمريكا اللاتينية، ووفقا للجدول الرسمي للزيارة، فإنه سيزور تشيلي أولا، من 15 إلى 18 يناير، ثم سيتواجد في بيرو حتى 21 من الشهر نفسه.





وعشية الزيارة، هاجم مجهولون عدة كنائس كاثوليكية، احتجاجا على زيارة البابا للبلاد.