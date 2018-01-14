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    المحادثات بين كوريا الجنوبية والشمالية، 9يناير/كانون الثاني 2018

    الكوريتان تعقدان محادثات على مستوى مجموعات العمل بالقرب من "قرية الهدنة"

    © REUTERS/ STRINGER
    العالم
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    قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية في بيان اليوم السبت إن الكوريتين اتفقتا على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل في 15 يناير كانون الثاني في تونجيل على الجانب الكوري الشمالي من قرية بانمونجوم الحدودية التي تعرف باسم قرية الهدنة.

    خريطة كوريا الشمالية
    © AP Photo/ Lee Jin-man
    الكوريتان تتفقان على استئناف المفاوضات على مستوى عال
    وبحسب "رويترز"، فقد أضافت الوزارة في بيانها أن وفدا برئاسة مسؤول من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة سيتوجه لإجراء محادثات بشأن فرص إرسال كوريا الشمالية فريق عروضها الفنية إلى الأولمبياد الشتوي في كوريا الجنوبية.

    وتعقد المحادثات بين الكوريتين تبادليا في بيس هاوس في الجانب الكوري الجنوبي من بانمونجوم بالمنطقة منزوعة السلاح وفي تونجيل في كوريا الشمالية، وفقا لـ"رويترز".

    وقالت وزارة الوحدة في وقت سابق اليوم إن كوريا الشمالية اقترحت إجراء محادثات في 15 يناير/كانون الثاني بشأن الأمر.

    وأضافت "طلبت الوزارة أيضا ردا سريعا على طلب كوريا الجنوبية في 12 يناير كانون الثاني لإجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل بشأن مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي في بيونجتشانج".

    وقال مسؤولون من البلدين إنهم اتفقوا يوم الثلاثاء على إجراء مفاوضات لحل المشكلات وتفادي وقوع صراع غير مقصود وذلك بعد أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من عامين وسط توتر شديد بشأن برنامج أسلحة كوريا الشمالية.

    وكانت كوريا الجنوبية قالت إنها تسعى لتشكيل فريق نسائي مشترك مع كوريا الشمالية في لعبة الهوكي. وقال مسؤول اللجنة الأولمبية الدولية في كوريا الشمالية إن اللجنة تبحث الاقتراح بينما سيعقد الجانبان محادثات أخرى برعاية اللجنة يوم 20 يناير/كانون الثاني.

    وفي بيان مشترك عقب محادثات استمرت 11 ساعة يوم الثلاثاء قالت الكوريتان إنهما اتفقتا على إجراء محادثات عسكرية وإن بيونغ يانغ سترسل وفدا كبيرا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجتشانج بكوريا الجنوبية الشهر المقبل.

     

    ورحبت واشنطن بالمحادثات بين البلدين واصفة إياها بأنها خطوة أولى لحل أزمة كوريا الشمالية المتعلقة بالأسلحة النووية رغم أن بيونغيانغ قالت إن أسلحتها موجهة فقط صوب الولايات المتحدة وليست محل نقاش.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الكورية الكورية, محادثات بين الكوريتين, حكومة كوريا الشمالية, حكومة كوريا الجنوبية, كوريا الجنوبية, كوريا اشمالية
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