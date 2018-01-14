نتنياهو يصل الهند في زيارة لدعم العلاقات بين البلدين

استقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيودلهي صباح اليوم، الأحد، في مستهل زيارة رسمية يوقع خلالها نتنياهو عدة اتفاقات اقتصادية وعسكرية بين البلدين.

© AP Photo/ Aijaz Rahi الهند تعتزم شراء صواريخ أرض جو من إسرائيل بقيمة 70 مليون دولار

القدس- سبوتنيك . وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر أن يجري نتنياهو مباحثات مع نظيره الهندي ومع رئيس البلاد رام ناث كوفيند، ووزيرة الخارجية سوشما سواراج.

كما يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي عددا من كبار رجال الأعمال في الهند، ويعقد مؤتمرات اقتصادية خلال الزيارة حيث يحضر، رفقة رئيس الوزراء الهندي، منتدى المدراء العامين لأكبر الشركات من كلا البلدين.

ويحضر نتنياهو ونظيره الهندي أيضاً "مؤتمر رايسينا الدولي" الذي يبحث قضايا جيوسياسية ويعقد للعام الثاني على التوالي. كما يلتقي رؤساء الجالية اليهودية والمسؤولين عن صناعة السينما الهندية "بوليوود".

ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والسايبر، والطيران، والإنتاج المشترك للأفلام السينمائية.

وتأتي زيارة نتنياهو الرسمية للهند، التي يرافقه خلالها وفد يضم عددا من المسؤولين، وأكثر من 100 رجل أعمال، بالتزامن مع ذكرى ربع قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويزور نتنياهو خلال إقامته في الهند والتي تدوم خمسة أيام كلاً من نيودلهي، ومومباي وولاية غوجرات وسيرافقه رئيس الوزراء الهندي مودي أثناء أجزاء كبيرة من الزيارة.

وكان نتنياهو صرح، قبيل مغادرته مطار بن غوريون فجر اليوم، بأنه يعتزم توطيد العلاقات بين إسرائيل والهند بشكل أكبر خلال الزيارة، لافتاً إلى أن الهند "قوة عظمى في مجالات الاقتصاد والأمن التكنولوجيا والسياحة".

وتابع قائلاً "رئيس الوزراء الهندي مودي هو صديق حميم لإسرائيل ولي شخصيا وأثمن قيامه بمرافقتي شخصيا خلال أجزاء كبيرة من زيارتي".

يذكر أن إسرائيل والهند وقعتا في نيسان/أبريل الماضي، اتفاقية عسكرية، تبلغ قيمتها حوالي ملياري دولار أمريكي، تضمن تزويد الهند على مدى عدة سنوات، بصواريخ متوسطة المدى جو-أرض، ومنصات إطلاق وتكنولوجيا اتصالات.



