إیران تكشف حجم التبادل التجاري مع قطر

كشفت إيران، اليوم الأحد، 14 يناير/كانون الثاني، عن صادرتها إلى قطر، منذ فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حظراً على الدوحة.

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON إيران تستخرج 94 مليار متر مكعب من الغاز من حقل مشترك مع قطر

وأعلن قاسم عسكري نسب، مدير دائرة الموانئ والملاحة البحرية في "بندرلنكة" الواقع جنوب إيران عن تصدير 1900 حاوية مواد غذائية ومحاصيل زراعية إلى قطر منذ مايو/ أيار الماضي، وذلك وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأوضح عسكري، خلال اجتماع عقد في ميناء "بندرلنكة" لبحث تسهيل الصادرات إلى ميناء الرويس القطري، بأنه ومنذ بدء التعاون التجاري البحري لهذا الميناء مع قطر، فقد تم تصدير 1900 حاوية مواد غذائية ومحاصيل زراعية، مؤكداً أن ثمة مشروعين أساسيين لتطوير "بندرلنكة" من أجل النهوض بإمكانياته وتسهيل عملية النقل والشحن وبالتالي زيادة التبادل التجاري مع قطر.

وسمحت طهرن للقطريين مؤخراً، بالتوسع في استخدام مجالها الجوي، وزادت من حجم السلع والمواد الغذائية المصدرة منها وعبرها إلى الدوحة، وذلك على خلفية إغلاق المعابر والمجال الجوي للدول الأربع في وجه الشركات القطرية.