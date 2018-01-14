راديو تابع للأمم المتحدة: مقتل 4 جنود في هجوم بالكونغو

أعلنت محطة إذاعية تمولها الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن أشخاصا يُشتبه بأنهم مسلحين قتلوا أربعة جنود كونغوليين في هجوم على موقع عسكري في مدينة كانانجا.

© AFP 2018/ Griff Tapper مقتل 5 وإصابة 53 في هجوم الكونغو على متمردين أوغنديين

وأدى القتال بين ميليشيا كاموينا نسابو والقوات الحكومية خلال السنة ونصف السنة الأخيرة إلى تشريد أكثر من مليون شخص في أقاليم كاساي بجمهورية الكونجو الديمقراطية، كما تضرر ملايين آخرون بسبب أزمة إنسانية حادة.

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، قال راديو أوكابي الذي تدعمه بعثة حفظ السلام بالكونغو نقلا عن مصادر بالأمم المتحدة، إن المسلحين هاجموا موقعا عسكريا قرب مطار كانانجا في الساعات الأولى من الصباح قبل الاختفاء في الأحراش المحيطة بالموقع.