غوتيريش يدعو إلى استئناف المفاوضات مع المتمردين في كولومبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء التصاعد المحتمل للصراع الداخلي فى كولومبيا بعد تعليق وقف إطلاق النار بين متمردي جيش التحرير الوطني والقوات الحكومية.

© AP Photo/ Fernando Vergara الأوضاع تشتعل مجددا في كولومبيا

مكسيكو — سبوتنيك. ونقل موقع الأمم المتحدة عن غوتيريش قوله بعد زيارة استغرقت يومين لبوغوتا: "أدعو لإنهاء الأعمال المسلحة واستئناف الحوار الجاد والبناء من أجل الوفاء بالتزام الطرفين بالتوصل إلى حل للصراع بالسبل السياسية".

وأجرت جماعة جيش التحرير الوطني الكولومبي وحكومة الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس محادثات سلام رسمية لحوالي عام، لكن المتمردين شنوا هجوما جديدا، الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل عدد من أفراد قوات الأمن وفجروا خطوطا رئيسية للنفط وخطفوا متعاقدا في قطاع النفط بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

وردا على تجدد الهجمات استُدعي سانتوس رئيس فريق الحكومة في المحادثات لمناقشة مستقبل المفاوضات.