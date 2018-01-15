ترامب يعيد نشر تغريدة رفع صاحبها شعار "اغتصاب ميلانيا"

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر تغريدة لليميني المتطرف، جاك بوسوبيك، الذي سبق ورفع شعار "اغتصاب ميلانيا" في إحدى المظاهرات المناهضة لترامب.

واستند ترامب إلى تغريدة نشرها بوسوبيك، عبر حسابه على موقع "تويتر" يدافع فيها عن تصريحات ترامب التي انتقد فيها قدوم لاجئين من دول "حفرة القاذورات، في إشارة إلى قارة أفريقيا.

وكان اليميني المتطرف قد سبق ورفع شعارا يحمل اسم "اغتصاب ميلانيا"، ضمن تظاهرات انتقد فيها ترشح ترامب إلى الانتخابات الرئاسية، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

Dick Durbin called Trump racist for wanting to end chain migration.



Here's a video of Dick Durbin calling for an end to chain migration https://t.co/xcbXT4UH8Q — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 14, 2018

​

وسعى بوسوبيك من خلال ذلك الشعار حينها، إلى توضيح، كيف أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، تعاني كثيرا من سوء المعاملة مع زوجها الكبير في السن، بحسب موقع "بزفيد" الأمريكي.

ويشتهر بوسوبيك باعتماده المستمر على نظريات المؤامرة الغريبة والفاشلة والتي لا يمكن تصديقها، التي تحظى في بعض الأحيان بإعجاب فئات شعبوية عديدة.