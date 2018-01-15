ترامب يعيد نشر تغريدة رفع صاحبها شعار "اغتصاب ميلانيا"

وكان اليميني المتطرف قد سبق ورفع شعارا يحمل اسم "اغتصاب ميلانيا"، ضمن تظاهرات انتقد فيها ترشح ترامب إلى الانتخابات الرئاسية، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
Dick Durbin called Trump racist for wanting to end chain migration.— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) January 14, 2018
Here's a video of Dick Durbin calling for an end to chain migration https://t.co/xcbXT4UH8Q
وسعى بوسوبيك من خلال ذلك الشعار حينها، إلى توضيح، كيف أن ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، تعاني كثيرا من سوء المعاملة مع زوجها الكبير في السن، بحسب موقع "بزفيد" الأمريكي.
ويشتهر بوسوبيك باعتماده المستمر على نظريات المؤامرة الغريبة والفاشلة والتي لا يمكن تصديقها، التي تحظى في بعض الأحيان بإعجاب فئات شعبوية عديدة.
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