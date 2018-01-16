الروهينغا يعودون إلى ميانمار خلال عامين

قالت بنغلادش، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، إنها اتفقت على استكمال عملية عودة الروهينغا المسلمين إلى ميانمار في غضون عامين من بدء عملية إعادة الترحيل.

© REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain جيش ميانمار يعترف بارتكاب أعمال قتل بحق أقلية الروهينغا

وتم الاتفاق خلال اجتماع بين البلدين لتنفيذ اتفاق وقعاه العام الماضي، حسب "رويترز".

ولم يحدد بيان أصدرته وزارة الخارجية في بنغلادش موعد بدء العملية، لكنه قال إن مساعي إعادة الروهينغا تقوم على أساس "اعتبار الأسرة وحدة واحدة"، وأن ميانمار ستوفر مأوى مؤقتا للعائدين قبل إعادة بناء مساكن لهم.

يذكر أن الروهينغا ينتمون إلى عائلة الشعوب الهندية، ويقطنون في ولاية أراكان "راخين"، الواقعة في غرب ميانمار؛ وبحسب التقديرات لعام 2012، تبلغ أعدادهم في الولاية نحو 800 ألف شخص.

وقتل خلال الفترة من 25 إلى 27 أغسطس/ آب الماضي، نحو 100 شخص في اشتباكات مسلحة، من بينهم أكثر من 10 من ضباط الشرطة في ميانمار وعسكريون آخرون.

ووصل عدد اللاجئين من الروهينغا، وفقا لإحصائيات سابقة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونتيجة الاعتداءات عليهم من قبل العسكريين في ميانمار، إلى 87 ألف لاجئ.

وتظل أحداث العنف في ميانمار في دائرة الضوء، منذ 2012، عندما أجبر نحو 100 ألف من مسلمي الروهينغا على الفرار من منازلهم نحو الحدود البنغالية، حيث يقيم معظمهم منذ ذلك التاريخ حتى الآن، في مخيمات لجوء في بنغلاديش.